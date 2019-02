Condividi | Red 9:04 Mercoledì, l’artista algherese si è esibito all’Harlem jazz club di Barcellona, dove il pubblico intervenuto ha potuto apprezzare il suo repertorio algherese più sensibile e intimista nell’ambito del Festival Barnasants Davide Casu: applausi a Barcellona



ALGHERO - Ultimo protagonista in ordine di tempo alla 24esima edizione del Festival Barnasants, il cantautore algherese Davide Casu che, accompagnato da Salvatore Maltana al basso, Bachisio Ulgheri alla chitarra e Paolo Zuddas alla batteria, ha portato in scena il suo ultimo lavoro dal titolo “Costa oest a llevant”. Mercoledì, l’artista algherese si è esibito all’Harlem jazz club di Barcellona, dove il pubblico intervenuto ha potuto apprezzare il suo repertorio algherese più sensibile e intimista nell’ambito del Festival internazionale di riferimento della canzone d’autore.



Non solo musica in questa avventura catalana, così come previsto dal programma del Barnasants, che mira a realizzare diverse attività culturali ed educative, con il doppio obiettivo di fomentare la lingua e la musica tra i giovani e promuovere scambi culturali e musicali tra artisti algheresi e catalani. In linea con questi obiettivi, si è tenuto oggi (venerdì) un incontro organizzato da Àngels Massip, del Dipartimento di Filologia catalana dell'Università di Barcellona, dove Casu, accompagnato da Maltana, ha presentato due canzoni in algherese ed una in sardo ad un gruppo di studenti, che hanno potuto così analizzare le parole e le caratteristiche linguistiche delle due lingue.



Il Festival Barnasants si realizza ogni anno in gran parte del territorio catalano e porta avanti progetti culturali in tutti i territori del dominio linguistico. In città, il programma prevede un movimento di artisti tra i Paesi catalani ed Alghero, che ha già portato due concerti di Giorgio Conte e Joan Isaac e di Mireia Vives e Borja Penalba, e farà arrivare Maria del Mar Bonet i Quico Pi de la Serra, che presenteranno il loro spettacolo in occasione di giovedì 25 aprile. Il prossimo appuntamento con il Barnasants sarà il concerto di Franca Masu, che si esibirà in Catalogna giovedì 21 marzo.