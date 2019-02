Condividi | P.P. 17:57 Si tratta di un atto previsto e obbligatorio per legge, che i comuni devono comunicare alla fine del mandato amministrativo. A puntare il dito sulla spesa presunta per la divulgazione, 30mila euro circa, sono Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras «Relazione di fine mandato, atto superfluo»



ALGHERO - L'atto d'indirizzo della Giunta comunale, con quale da mandato ai competenti uffici di predisporre e distribuire la relazione di fine mandato dell'Amministrazione comunale di Alghero, atto previsto e obbligatorio per legge, non piace ai consiglieri del Nuovo Centro Destra. A puntare il dito sulla spesa presunta, 30mila euro circa, sono Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras. «Se non verrà immediatamente modificato questo indirizzo - attaccano - sarà nostra cura far convocare la commissione controllo e garanzia, e valutare anche se ci siano i presupposti per segnalare tutto ciò alla Corte dei Conti». Per i due consiglieri di minoranza si tratterebbe infatti di un atto, fatto con i soldi dei cittadini, «gravissimo e superfluo, poiché suona molto di tentativo di alimentare la propria campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni amministrative, con risorse e strumenti che non gli appartengono».



