A Baratz la Notte europea della civetta

SASSARI - Alla scoperta delle civette, delle specie presenti nel territorio e delle minacce che subiscono ogni giorno. Il Comune di Sassari aderisce alla Giornata europea della civetta ed organizza, in collaborazione con Alea ricerca & ambiente, un pomeriggio di approfondimento. L'appuntamento è per sabato 2 marzo, al Ceas lago Baratz. “La Notte europea della civetta” è una manifestazione internazionale organizzata dal Gruppo italiano civette ed Ebn Italia, in programma in tutta Italia lo stesso giorno. A Ceas, dalle 17, si terrà un incontro tematico per far apprezzare e conoscere al grande pubblico il fondamentale ruolo ecologico degli Strigiformi (ordine di uccelli da preda con abitudini prevalentemente notturne o serali), la loro biologia e l’etologia, le specie presenti sul territorio regionale, le minacce riguardanti le diverse specie e le attività per la loro conservazione.



L’appuntamento tematico Notte europea della civetta si aprirà nel pomeriggio, con una presentazione per immagini sugli esemplari presenti in Sardegna. Seguirà un momento di condivisione di curiosità ed impressioni. Ci sarà poi una breve passeggiata nei pressi della pineta intorno al lago, alla ricerca delle civette e degli altri rapaci notturni. Inoltre, verranno illustrate le tecniche di osservazione e la tecnica del playback utilizzata per il censimento. All'evento, a cura di Sardinia nature e degli educatori di Alea ricerca & ambiente, parteciperanno naturalisti esperti di strigiformi presenti nel territorio regionale, che si occupano di ricerca e conservazione della fauna sarda. Ci sarà anche un piccolo allestimento con foto e materiale didattico.



Per la passeggiata, aperta ad un massimo di venti partecipanti, è necessario prenotarsi telefonando ai numeri 079/533097 (Ceas Lago Baratz, dalle 9 alle 13), 347/6791906 (Paola, dalle 16 alle 19, 348/038 6796 (Sardinia Nature), oppure via e-mail all'indirizzo web ceas.baratz@comune.sassari.it. La Notte europea della civetta è un evento nato nel 1995 in Francia, da un'idea del celebre esperto di civette Jean Claude Genot e portato in Italia da Marco Mastrorilli. Un appuntamento, che giunge nel 2019 all'11esima edizione, destinato ad adulti e famiglie, che si prefigge di divulgare aspetti etologici non solo su questo piccolo e simpatico predatore, ma anche su tutto il vasto universo degli strigiformi (rapaci notturni).