LavoRas: pubblicate graduatorie provvisorie



SASSARI - Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari sono pubblicati gli elenchi provvisori degli ammessi, delle domande escluse e gli elenchi con i punteggi provvisori per l’assunzione a tempo determinato di quaranta assistenti scuolabus e dieci assistenti per alunni con disabilità richiesti da'Amministrazione comunale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, possono essere presentate istanze di revisione, osservazioni, opposizioni e segnalazioni.



Le richieste dovranno essere proposte in modo formale ed essere adeguatamente circostanziate, chiare e precise e dovranno essere indirizzate all'Aspal, Cpi di Sassari di Via Bottego e, per conoscenza, all'Aspal, servizio coordinamento Servizi territoriali e Governance , Via Is Mirrionis 195 - 09122 Cagliari. Le graduatorie definitive saranno pubblicate dopo la scadenza del termine per i ricorsi.