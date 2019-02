Condividi | Red 13:19 Ieri, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, su proposta della Regione autonoma della Sardegna, il parere sul documento triennale di programmazione e di indirizzo sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo Cooperazione internazionale: si al documento della Regione



CAGLIARI – Ieri (giovedì), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, su proposta della Regione autonoma della Sardegna, il parere sul documento triennale di programmazione e di indirizzo sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Viene ribadita l’esigenza di rafforzare il ruolo del sistema regionale nell'ambito della cooperazione, anche in relazione al tema dell’educazione alla cittadinanza e l’opportunità di rafforzare la cooperazione con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori in Africa.



Viene poi sottolineata la necessità di un reale coinvolgimento del sistema regionale nell’utilizzo delle risorse del Fondo per l’Africa. Nella Conferenza delle Regioni, la Regione Sardegna coordina la materia della cooperazione internazionale e, in virtù di questo ruolo, ha messo a punto il parere che è il frutto del lavoro di questi mesi.



Intanto, la Conferenza delle Regioni ha designato Silvana Tilocca, responsabile del Servizio prevenzione dell’Ats Assl di Cagliari, quale componente del Consiglio di indirizzo dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà.



Nella foto: l'assessore regionale Filippo Spanu