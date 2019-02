Condividi | Red 10:14 Al Miramare gastro & music pub, in questi giorni si inizia già a respirare aria di carnevale grazie a due live particolarmente coinvolgenti: questa sera, direttamente da Tempio, la Hollywood band, e sabato, i portotorresi Cabbijos Al Miramare è già Carnevale



ALGHERO - La Pasqua 2019 è alta, il calendario dice 21 aprile e di conseguenza febbraio vivrà il carnevale solo negli ultimi giorni del mese. Ma al Miramare gastro & music pub, in questi giorni si inizia già a respirare aria di carnevale grazie a due live particolarmente coinvolgenti, questa sera (venerdì), direttamente da Tempio, la Hollywood band, e domani, sabato 23, i portotorresi Cabbijos.



La Sardegna ha una grande tradizione di carnevale soprattutto storico, quello allegorico per eccellenza invece è “Lu Carrasciali tiempiesu”. Una straordinaria manifestazione, tanto che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel 2018, lo ha riconosciuto come uno dei più belli in tutta Italia, sesto posto in graduatoria poco dopo gli storici di Viareggio e Venezia. La sei giorni di sfilate in piazza è accompagnata da tanta musica dal vivo in notturna. In questi anni, a dar spettacolo nel Teatro Giordo è stata la Hollywood band che, quest'anno, suonerà ogni giorno come headliner, il gruppo di chiusura della festa. E sarà proprio la band gallurese protagonista sul palco del Miramare questa sera. I cinque musicisti professionisti, nel 2012, hanno dato vita ad un progetto che unisce qualità sonora e cultura dell’intrattenimento live, in uno spettacolo unico, in cui a far da padrone è sempre il divertimento.



Domani sera, invece, nel live club di Piazza Sulis è in programma il concerto dei Cabbijos, gruppo turritano capitanato da Gavino Depalmas, accompagnato da Antonello Bazzoni alla chitarra, Marcello Perra al basso e Paolo Canu alla batteria. Il repertorio è quello storico della band e che in questi dieci anni li ha fatti apprezzare in tutta la Sardegna, sonorità pop-rock, ironia e coinvolgimento del pubblico le caratteristiche del loro successo. Insomma, lo show perfetto per concludere un fine settimana in cui nella Riviera del corallo il carnevale arriva in anticipo. Come sempre accade al Miramare gastro music pub & pizzeria d’autore, i due eventi sono ad ingresso libero.



