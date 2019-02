Condividi | Red 19:08 Le verifiche sul bonifico hanno portato all’identificazione degli inserzionisti, due 50enni della provincia di Milano, già noti alle Forze dell´ordine. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa In vendita cerchi in lega: ma è una truffa



DORGALI - Ha trovato, su uno dei tanti siti di annunci on-line, un’offerta imperdibile, che gli avrebbe consentito di acquistare a soli 350euro, quattro cerchi ricercatissimi per un’autovettura. Ma la compravendita si è rivelata ben presto una truffa. Infatti, un 50enne di Dorgali, una volta effettuato il bonifico, non ha più avuto notizie dei truffatori.



I presunti venditori, proponendosi con generalità risultate poi false, non hanno mai provveduto alla spedizione dei ricambi o alla restituzione dei soldi, rendendosi irreperibili. La vittima, non ha potuto fare altro che presentarsi dai Carabinieri della Stazione di Dorgali per formalizzare la denuncia di truffa. Sono iniziate subito le indagini che, in breve tempo, hanno consentito ai militari di accertare che l’utenza telefonica utilizzata dai truffatori era già stata segnalata da altri utenti per simili raggiri.



Le successive verifiche sul bonifico hanno portato all'identificazione degli inserzionisti, due coetanei della provincia di Milano, già noti alle Forze dell'ordine. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà all'Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa.