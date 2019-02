Condividi | Red 18:08 Questa mattina, gli agenti hanno tratto in arresto un 42enne residente nel capoluogo gallurese trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, a disposizione della Autorità giudiziaria di Tempio Pausania ed in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per domani Olbia: Polizia sequestra marijuana e cocaina



OLBIA - Continua, con importanti risultati, l’attività della Polizia di Stato rivolta al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, in linea con le nuove direttive ministeriali emanate per arginare il fenomeno. Questa mattina (giovedì), la Polizia di Olbia ha tratto in arresto un 42enne residente nel capoluogo gallurese trovato in possesso di marijuana ed eroina.



Gli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza, nel corso di un'operazione disposta per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione domiciliare in un immobile, dove hanno trovato 150grammi di marijuana, 5grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, a disposizione della Autorità giudiziaria di Tempio Pausania ed in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto prevista per domani, venerdì 22 febbraio.