Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, riunito a Villa Devoto, ha approvato le pre-assegnazioni idriche al comparto irriguo. Grazie all'elevato stato di riempimento dei serbatoi del sistema idrico multisettoriale regionale è stato possibile, fin dalla pre-assegnazione, assicurare ai Consorzi di bonifica la dotazione definitiva tipica degli anni senza restrizioni Aggiornato Piano di gestione rischio alluvioni



CAGLIARI - Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna, riunito a Villa Devoto, ha approvato le pre-assegnazioni idriche al comparto irriguo. Grazie all’elevato stato di riempimento dei serbatoi del sistema idrico multisettoriale regionale è stato possibile, fin dalla pre-assegnazione, assicurare ai Consorzi di bonifica la dotazione definitiva tipica degli anni senza restrizioni. Fa eccezione solo il comprensorio alimentato dal serbatoio di Maccheronis, per il quale, in questo periodo dell’anno, è prevista una dotazione prudenziale pari a 17milioni di metri cubi (rispetto alla usuale domanda di 21milioni di metri cubi) per tenere conto della limitazione del volume di invaso del serbatoio conseguente all’adozione del piano di laminazione statico.



Le assegnazioni definitive, comprensive anche di quelle per gli usi industriale e potabile, verranno, come di consueto, deliberate dal Comitato all’inizio di maggio. Inoltre, il Comitato ha deliberato l’aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, in modo da fornire ai singoli cittadini, ai professionisti ed ai Comuni il quadro costantemente aggiornato delle aree pericolose per effetto delle esondazioni fluviali e delle frane. Tutti i dati saranno agevolmente consultabili sul sito istituzionale GeoPortale della Sardegna.



