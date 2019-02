Condividi | Red 8:11 La progettazione delle opere per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità nel Lungomare Museddu di Cardedu sarà finanziata dalla Regione autonoma della Sardegna 225mila euro per Cardedu



CARDEDU -La progettazione delle opere per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità nel Lungomare Museddu di Cardedu sarà finanziata dalla Regione autonoma della Sardegna con 225mila euro. Lo ha deciso la Giunta regionale, con una delibera che risponde tempestivamente alla grave situazione venutasi a creare a seguito delle violente mareggiate del 26 gennaio.



Come segnalato dal sindaco di Cardedu con una lettera del 15 febbraio, i danni sono tali da compromettere l’integrità statica del muro di sostegno del corpo stradale che corre parallelo alla spiaggia, causando il crollo parziale della pavimentazione e l’impossibilità del transito dei veicoli. Il Comune è intervenuto nell'immediato con risorse proprie per far fronte ai primi interventi di messa in sicurezza.



Seguendo il Piano di Protezione civile, è stata interdetta l'area al traffico. Si pone adesso l'esigenza di procedere al ripristino delle opere danneggiate, per cui la Giunta ha deliberato di approvare la proposta di finanziamento della progettazione per la realizzazione di tutte le opere viarie del Lungomare Museddu. Una volta definita questa fase, si potranno impegnare le risorse necessarie per i lavori di sistemazione definitiva.