Sopralluogo di Paola Deiana al Poliambulatorio di Alghero

ALGHERO - Lunedì 4 marzo, la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana effettuerà un sopralluogo nel Poliambulatorio Ats-Distretto di Alghero, in Via degli Orti 93, previsto per le 10. Una visita, sollecitata dai sindacati e dal territorio, durante la quale la parlamentare incontrerà i dirigenti medici ed il personale sanitario per ascoltare le problematiche a cui quotidianamente è sottoposto lo stesso Poliambulatorio. «Si tratta di un primo incontro – fa sapere Paola Deiana - a cui ne seguiranno altri in tutta la provincia». Infatti, l’obiettivo della deputata è quello di verificare e monitorare lo stato reale degli ambulatori e degli ospedali per farsi portavoce dei bisogni della cittadinanza.



Nella foto: l'onorevole Paola Deiana