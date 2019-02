Condividi | M.P. 14:48 Primo sopralluogo ieri mercoledì 20 febbraio sull’isola dell’Asinara per iniziare le analisi del sistema idrico esistente. Il lavoro è propedeutico alla presa in carico di Abbanoa e ai lavori di adeguamento della rete Idrico all´Asinara: primo sopralluogo sull´isola



PORTO TORRES - Primo sopralluogo ieri mercoledì 20 febbraio sull’isola dell’Asinara per iniziare le analisi del sistema idrico esistente. Il lavoro è propedeutico alla presa in carico di Abbanoa e ai lavori di adeguamento della rete.



All’appuntamento hanno partecipato tutti gli enti coinvolti: oltre al Comune di Porto Torres, con il sindaco Sean Wheeler e il dirigente Marcello Garau, anche diversi tecnici di Abbanoa, il personale della Conservatoria delle coste e quello del Parco nazionale dell’Asinara. All’incontro era presente anche una delegazione della Multiservizi, la società in house del Comune che ha gestito il sistema idrico negli ultimi dieci anni circa e l’assistente al responsabile dei lavori scelto dal Comune.



Fondamentale l'apporto del personale dell'Ente parco durante il sopralluogo dopo la firma della convenzione tra Comune ed Abbanoa del 7 febbraio scorso. «Ho voluto partecipare in prima persona a questa riunione – ha detto il sindaco Sean Wheeler– con la quale abbiamo dato avvio allo studio sullo stato di consistenza del sistema idrico dell'Asinara, previsto dalla convenzione di avvalimento già firmata. Lo stato di consistenza permetterà ad Abbanoa di mettere nero su bianco la road map degli interventi per la definitiva presa in carico del servizio. Il mio auspicio è che si vada spediti con le analisi e con le interlocuzioni, così come stiamo facendo, per rendere più efficiente il sistema idrico dell'isola».