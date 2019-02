Condividi | Red 7:09 I finanzieri hanno conseguentemente contestato all’interessato le specifiche sanzioni amministrative per ognuna delle istanza presentate, per un importo complessivo, al massimo, di 15.793euro, segnalandolo inoltre all’Inps Prende la disoccupazione senza diritto: sanzionato



MURAVERA - Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle della Tenenza di Muravera hanno individuato una persona residente nel Comune di Muravera che ha indebitamente usufruito di sovvenzioni statali a sostegno della disoccupazione (Assicurazione sociale per l’impiego e la Nuova assicurazione sociale per l’impiego). L’attività dei finanzieri nasce da un’azione ispettiva effettuata alcuni mesi fa nei confronti di una società operante nel settore della ristorazione: le operazioni di servizio si conclusero con la constatazione di 700mila euro di ricavi sottratti al Fisco e l’individuazione di numerose irregolarità riscontrate circa la tipologia di lavoro prestato dalle sette unità lavorative trovate in loco, relative alla parziale indicazione in busta paga dei giorni e delle ore effettivamente lavorate nonché al mancato riconoscimento di fruizione del riposo settimanale e delle ferie, circostanze per le quali il titolare della società fu sanzionato per oltre 115mila euro.



In prosecuzione di quell'attività, le Fiamme gialle hanno eseguito ulteriori approfondimenti sulla posizione di ciascun lavoratore attraverso una serie di verifiche e riscontri, nonché incrociando le risultanze delle banche dati in uso al Corpo con gli elementi documentali e le notizie acquisite dall’Inps. Gli esiti degli accertamenti hanno consentito di appurare che uno dei lavoratori aveva dichiarato, in modo artificioso e non veritiero, in tre distinte istanze presentate all’Inps per gli anni 2014, 2015 e 2016, una condizione di disoccupazione di fatto non sussistente, per fruire, in modo indebito, di “ammortizzatori sociali” per complessivi 5.264euro.



I finanzieri hanno conseguentemente contestato all'interessato le specifiche sanzioni amministrative per ognuna delle istanza presentate, per un importo complessivo, al massimo, di 15.793euro, segnalandolo inoltre all'Inps, Ente erogatore della provvidenza pubblica, per gli adempimenti correlati al recupero delle somme percepite indebitamente.