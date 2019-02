Condividi | Speranza Piredda 9:06 L'opinione di Speranza Piredda Doppia preferenza: grazie alle donne sarde



Con le prossime Elezioni regionali, verrà attuata per la prima volta la norma sulla doppia preferenza di genere per la elezione del Consiglio regionale della Sardegna, norma che è stata frutto di una lunga e difficile battaglia, vinta nel novembre 2017 grazie al contributo di tutte le donne sarde. Per la prima volta, dopo oltre settant'anni dalla conquista del voto per le donne, tutti i partiti hanno candidato nelle loro liste il 50percento di donne.



La legge applicata, per la prima volta, nelle Amministrative sarde dello scorso anno, ha dimostrato che più donne sono state elette nei Consigli e nelle Giunte comunali. In occasione delle Elezioni regionali, che si svolgeranno il 24 febbraio, la Commissione Pari opportunità del Comune di Alghero ringrazia tutte le donne della nostra città che, con coraggio e determinazione, si sono candidate.



Sono tutte donne preparate, motivate e impegnate in prima linea per i diritti delle donne. A loro va il nostro augurio di essere protagoniste della politica al pari degli uomini ed a loro affidiamo il compito di portare la voce di tutte le donne nell’Assemblea sarda, perché si possa progettare e costruire un futuro di speranza ed uguaglianza per l’intera comunità.



* presidente Commissione Pari opportunità del Comune di Alghero