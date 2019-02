Condividi | Red 19:04 Ieri sera, la Polizia ha tratto in arresto un 51enne residente nel capoluogo gallurese trovato in possesso di circa mezzo chilo di eroina. Dopo le formalità di rito, l´uomo è stato associato alla casa circondariale di Tempio-Nuchis, a disposizione dell´Autorità giudiziaria di Tempio Pausania Olbia: sequestrato mezzo chilo di eroina



OLBIA – Ieri sera (martedì), la Polizia di Stato di Olbia ha tratto in arresto un 51enne residente nel capoluogo gallurese trovato in possesso di circa mezzo chilo di eroina. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato associato alla casa circondariale di Tempio-Nuchis, a disposizione dell'Autorità giudiziaria di Tempio Pausania.



Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia, nel corso di un'operazione di polizia disposta per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione domiciliare in un immobile alla periferia della città, dove hanno rinvenuto, confezionato in una busta di materiale sintetico, quasi 500grammi di sostanza stupefacente. La perquisizione è stata quindi estesa anche ad un'autovettura, nella disponibilità del perquisito, dove è stato rinvenuto un ulteriore piccolo quantitativo dello stesso stupefacente.