E' stata pubblicata nell'albo pretorio la graduatoria degli ammessi e degli esclusi al rimborso dei libri di testo rivolto agli studenti delle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2018/2019 Porto Torres, rimborso libri 2018-19: pubblicata graduatoria



PORTO TORRES - E’ stata pubblicata nell’albo pretorio la graduatoria degli ammessi e degli esclusi al rimborso dei libri di testo rivolto agli studenti delle scuole dell’obbligo per l’anno scolastico 2018/2019. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati indirizzandoli all'amministrazione comunale secondo la modulistica allegata entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della relativa graduatoria all'albo pretorio.



Il ricorso dovrà contenere tutti i dati richiesti dalla modulistica e indicare con esattezza le motivazioni per le quali si ricorre. La modulistica è scaricabile dalla home page del sito web del Comune, sezione "Avvisi e scadenze". Per informazioni i cittadini possono contattare l'Ufficio pubblica istruzione al numero 079 5008563.