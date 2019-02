Condividi | S.O. 7:21 Il Ministro dell´Interno in campagna elettorale visita la caserma dei Vigili del Fuoco ma il sindaco ribatte durissimo: «Il Comune, supplendo alle competenze dello Stato, ha fatto da tempo ciò che doveva sia per i Vigili del Fuoco, sia per la sede Inps, pagata coi soldi degli algheresi» Salvini-Bruno duello sui pompieri



ALGHERO - «Giovedì ci sarà un incontro tra prefetto e Comune, tenteremo di stringere perché il sindaco si assuma le sue responsabilità». Le parole di Matteo Salvini sull'annosa questione della caserma dei vigili del fuoco di Alghero innescano la durissima reazione del primo cittadini di Alghero. «Il sindaco si è già assunto le proprie responsabilità pienamente, anche in sostituzione del Ministero degli Interni inadempiente, concedendo fin dal 2017 un'area comunale pregiata in comodato d'uso gratuito per costruire la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, in località Sant'Anna» rincara Mario Bruno.



«Le parole di Salvini, che chiede di assumermi le mie responsabilità, sono offensive e assolutamente da rispedire al mittente. Sappia Salvini che la riunione del 21, concordata col Prefetto, è finalizzata solo ad una intesa con l'Agenzia dello Stato sulle modalità operative di un atto, per quel che ci riguarda, già perfezionato da quasi due anni».



«Il Comune, supplendo alle competenze dello Stato, ha fatto da tempo ciò che doveva sia per i Vigili del Fuoco, sia per la sede Inps, pagata coi soldi degli algheresi, pur essendo una funzione esclusivamente statale. Salvini, in perenne campagna elettorale, più che indossare le divise, faccia il Ministro: si informi meglio prima di parlare, magari portando anche le risorse che servono per garantire i servizi nel territorio e rispettando le comunità locali e i sindaci che fanno il loro dovere ogni giorno, e si assumono le loro responsabilità, senza alcun tipo di immunità» conclude il sindaco Mario Bruno.