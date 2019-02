Condividi | Red 11:16 Nella seduta di ieri, la Giunta regionale ha destinato, per l’annualità 2019, 3,72milioni di euro del Fondo nazionale politiche sociali per l’intervento “La famiglia cresce” Famiglie numerose, 160 euro a figlio



CAGLIARI – Nella seduta di ieri (martedì), la Giunta regionale ha destinato, per l’annualità 2019, 3,72milioni di euro del Fondo nazionale politiche sociali per l’intervento “La famiglia cresce”. Le risorse graveranno per 1,735milioni sull’Fnps 2018 e per 1,984milioni sull’Fnps 2017.



È stato fissato in 160euro l’importo del beneficio riconoscibile a ciascun figlio fiscalmente a carico di età non superiore ai venticinque anni, appartenente ad un nucleo familiare numeroso (quattro o più figli) e con un reddito Isee non superiore a 30mila euro. L’intervento, che sarà gestito tramite gli ambiti Plus ed i Comuni, riconosce la centralità della famiglia quale elemento di sviluppo e risorsa per l’intera collettività.



