Randagismo: 3milioni ai Comuni

Il 50percento sarà assegnato dall'Assessorato regionale della Sanità sulla base delle spese sostenute e rendicontate dai Comuni per la gestione dei canili, mentre il restante 50percento sarà erogato sulla base di criteri di premialità rapportati all'impegno dimostrato dai Comuni stessi nella vigilanza sull'anagrafe canina, nelle campagne di adozione e per le sterilizzazioni, e nell'adozione di ulteriori misure utili alla prevenzione del randagismo. Si richiede di riaffermare il ruolo dei canili quali veri e propri presidi di lotta al randagismo, punto di riferimento per lo sviluppo e la diffusione della cultura del possesso responsabile e luogo di accoglienza transitorio dove avviare, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste, un valido sistema di adozioni consapevoli, con il duplice obiettivo di migliorare il benessere degli animali e contenere i costi a carico della collettività.