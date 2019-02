Condividi | Red 23:16 Inizia la seconda settimana della prima rassegna del nord Sardegna dedicata all´illustrazione. Le due giornate di inaugurazione del festivalino di illustrazione sono volate via frenetiche ed entusiasmanti iello!: seconda settimana ad Alghero



ALGHERO - Molte le visite alla mostra “Ugly Ducklings-sezione Entry level”, ancora visitabile fino a domenica 3 marzo nella sala espositiva di ResPublica, in Via Simon 5, ad Alghero, ma altrettanto partecipati sono stati gli eventi di domenica: l'incontro ed il laboratorio con l'illustratore Federico Buratti e la presentazione dell'esposizione “Frigidaire”, con Adelaide Vignola. Dopo queste prime giornate, “iello!”, il festivalino di illustrazione, è pronto per cominciare la seconda settimana in grande stile. Domani, mercoledì 20 febbraio, ancora ospiti di ResPublica, nel Distretto della creatività, spazio ad un workshop, uno spettacolo e, per i più piccoli, un'animazione alla lettura.



Dalle 16.30, la grafica e decoratrice Cinzia Adolfi guiderà i partecipanti nel suo workshop per la creazione di un timbro con la tecnica di intaglio “linocut”; alle 17, appuntamento settimanale di ResPublica dedicato a “Libri e letture per bambini e bambine”, con l'animazione della favola angolana “La formica nera e la formichina”, a cura di Elena Pintori Pittau. La giornata si chiuderà in bellezza: alle 18.30, torna lo spettacolo-libro “TiTo” (adatto a bambini, ma anche agli adulti) dell'illustratrice Elena Cannas: una storia che racconta di due mondi opposti, di due personaggi (Ti e To) e degli ostacoli e prove che, con l'aiuto del pubblico, i due protagonisti dovranno superare.



Giovedì 21, alle 16.30, il festivalino balza in libreria, ospite di Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, con un laboratorio di frottage sul tema delle “Città invisibili” di Italo Calvino, a cura dell'artigiana Sara Ingenuo. Il laboratorio si basa sul gioco “Zoe Ci”, di Cecilia Ramieri, illustratrice ed atelierista del Metodo “Bruno Munari”. Alle 18, si tornerà ospiti di ResPublica per un laboratorio di scrittura ed illustrazione condivisa della fiaba (attraverso la tecnica del “caviardage” prima e del “collage” poi) nel laboratorio “Favolando”, dell'artista ed artigiana Ljuba Spreafico, de “La Fabbrica delle parole”.



Venerdì 22, alle 16.30, sarà possibile costruire un'altra “Città invisibile”, stavolta ospiti dellaLibreria Il Labirinto, in Via Carlo Alberto 119, con il secondo appuntamento di “La mia Città invisibile”, di Sara Ingenuo. Il week-end si aprirà con un appuntamento triplo: un incontro con tre muralisti (tra i più attivi in Sardegna) la cui arte spazia dall'illustrazione al tatuaggio, dal muralismo alla pittura. Alle 18.30, nella sala di Res Publica, Effe, Sardomuto ed Enea Ac si incontreranno per parlare dei loro diversi approcci e dei loro punti di vista sull'arte ed il muralismo. L'incontro si concluderà con musica e “La Cena smargiassa”, ad offerta libera e consapevole, organizzata da ResPublica. Le scuole possono prenotare la visita guidata della mostra Ugly Ducklings-Sezione Entry level telefonando al numero 340/9251978.



