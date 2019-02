video Condividi | A.S. 16:26 Matteo Salvini, rispondendo ad un giornalista che gli domandava il motivo dell´assenza di Christian Solinas (il candidato al Centrodestra in Sardegna), in un colpo solo fa fuori alleati di Governo e alleati elettorali. Le immagini Il Capitano schiaccia Fi e M5s

«Si sceglie tra Lega e Zedda»



ALGHERO - Entusiasmo per il Ministro dell'Interno, scortato dal candidato locale alle prossime regionali, Michele Pais. Troppi piccolo il Mercato civico di Alghero per contenere tutti i curiosi che questa mattina non hanno voluto perdere la visita del Capitano della Lega tra i banchi dell'ortofrutta e del pesce.



Non c'è spazio per nessuno nell'avanzata della Lega. Così Matteo Salvini, rispondendo ad un giornalista che gli domandava il motivo dell'assenza di Christian Solinas (il candidato al Centrodestra in Sardegna), in un colpo solo fa fuori alleati di Governo e alleati elettorali: «siamo una squadra, ma in Sardegna si sceglie tra Lega e la Sinistra di Zedda e Arru (l'ex assessore alla Sanità del Pd, sempre oggetto delle critiche di Salvini ndr)» taglia corto il Capitano.



Circondato di sostenitori, il ministro leghista spiega «che almeno la metà dei sardi sono orientati sul non andare a votare. Posso capire che siano delusi, ma il treno del cambiamento passa domenica 24 febbraio o mai più. Altri cinque anni di sinistra significa che questa bellissima terra, la Sardegna, sarà rasa al suolo» afferma Salvini.