Gli uffici comunali del settore Servizi sociali di Alghero hanno reso noto che il termine per il rinnovo delle istanze per l'anno 2019, relative alla Provvidenza economica, è stato prorogato al mese di marzo Legge 20: prorogati i termini



ALGHERO - Gli uffici comunali del settore Servizi sociali di Alghero hanno reso noto che il termine per il rinnovo delle istanze per l’anno 2019, relative alla Provvidenza economica ai sensi della Legge regional n.20 del 30 maggio 1997, è stato prorogato al mese di marzo. Per i rinnovi, l’istanza deve essere rinnovata da parte del beneficiario o del delegato ogni anno entro il mese di marzo, con allegata tutta la documentazione obbligatoria. La stessa non si rinnova automaticamente, ne d’ufficio.



