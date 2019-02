video Condividi | Red 15:27 Dopo aver affrontato il deserto, la portacolori dell´Alguerunners è partita ieri alla volta della Finlandia, per affrontare “Rovaniemi 150 Artic winter races”, ultramarathon da chiudere entro 42 ore, con una temperatura che toccherà i -30gradi Monica Bardino: obbiettivo Finlandia



ALGHERO – Monica Bardino è partita ieri (lunedì) per la Finlandia, dove sabato 23 febbraio parteciperà alla “Rovaniemi 150 Artic winter races”. Si tratta di una ultramarathon da chiudere entro 42 ore, con una temperatura che toccherà i -30gradi.



Saranno 150 gli atleti al via, tra chi coprirà la distanza a piedi (come Bardino), chi in fat-bike e chi con gli sci. La gara, inserita tra le “Human powered race”, scatterà sabato alle 9 ora locale, per concludersi attorno alle 3 di lunedì 25. Nove i checkpoints previsti: primo passaggio a Porohovi, poi Sinettajarvi, Vittavaara, Morajarvi, Peurajarvi, Kuusilampi, Toramokivalo, secondo passaggio a Porohovi, fino a Rovaniemi.



Monica Bardino si è messa alla prova anche in situazioni climatiche opposte, al caldo della Marathon de Sables. L'atleta, sostenuta dalle Tenute Delogu e dalla Tipografia Adamo, è testimonial della Fondazione Ispro, la Fondazione dell'istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, sezione Toscana.



