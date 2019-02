video Condividi | Red 14:18 Il tour elettorale del leader leghista è arrivato in Riviera del corallo. Al mercato civico, il ministro degli Interni ha parlato di Elezioni regionali, di trasporti, sanità, turismo, lavoro ed immigrazione. Fiducioso per quanto riguarda il caso Diciotti, si è detto non felice dell´arresto dei genitori di Matteo Renzi «Non bastano 4 aerei per volare»

Salvini tra la gente di Alghero



ALGHERO – Questa mattina (martedì), il tour elettorale “tra la gente” di Matteo Salvini ha toccato Alghero. In un mercato civico “sold out”, il ministro degli Interni ha parlato delle Elezioni regionali in programma domenica 24: «fossi in Pigliaru e compagni, inizierei a preparare gli scatoloni», ha ironizzato.



Trasporti («Non bastano 4 aerei per volare», ha dichiarato, promettendo un interessamento), sanità (con una sottolineatura sulla nuova candidatura dell'assessore regionale Luigi Arru), turismo, lavoro, immigrazione e le Elezioni europee di maggio gli argomenti trattati da Salvini nel suo intervento. Il vicepremier si è detto fiducioso per quanto riguarda il “caso Diciotti”, annunciando già che è stato informato che una nave di una Ong tedesca sta puntando verso il Mediterraneo e che non sarà accolta in un porto italiano.



Solidarietà, infine, per Matteo Renzi: «non sono mai felice per l'arresto dei genitori di un mio avversario politico», ha commentato, accompagnato dal candidato algherese Michele Pais, dalla coordinatrice cittadina Giorgia Vaccaro e dal commissario regionale Eugenio Zofili. Successivamente, Salvini ha visitato la sede del locale Distaccamento dei Vigili del fuoco.



Nella foto: Matteo Salvini Commenti ALGHERO – Questa mattina (martedì), il tour elettorale “tra la gente” di Matteo Salvini ha toccato Alghero. In un mercato civico “sold out”, il ministro degli Interni ha parlato delle Elezioni regionali in programma domenica 24: «fossi in Pigliaru e compagni, inizierei a preparare gli scatoloni», ha ironizzato.Trasporti («Non bastano 4 aerei per volare», ha dichiarato, promettendo un interessamento), sanità (con una sottolineatura sulla nuova candidatura dell'assessore regionale Luigi Arru), turismo, lavoro, immigrazione e le Elezioni europee di maggio gli argomenti trattati da Salvini nel suo intervento. Il vicepremier si è detto fiducioso per quanto riguarda il “caso Diciotti”, annunciando già che è stato informato che una nave di una Ong tedesca sta puntando verso il Mediterraneo e che non sarà accolta in un porto italiano.Solidarietà, infine, per Matteo Renzi: «non sono mai felice per l'arresto dei genitori di un mio avversario politico», ha commentato, accompagnato dal candidato algherese Michele Pais, dalla coordinatrice cittadina Giorgia Vaccaro e dal commissario regionale Eugenio Zofili. Successivamente, Salvini ha visitato la sede del locale Distaccamento dei Vigili del fuoco.Nella foto: Matteo Salvini • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV