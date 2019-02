Condividi | M.P. 0:30 Un cittadino ha pensato bene di ricordare con uno striscione la situazione di degrado. Un lenzuolo bianco con su scritto "Vergogna aggiustate il muraglione" si trova sul muraglione antico della chiesa di San Gavino Striscione con scritto Vergogna sul muraglione San Gavino



PORTO TORRES - Era stato buttato giù tre mesi fa da un’auto andata a sbattere contro la struttura che fa da cornice alla Basilica di San Gavino. Da allora nulla è cambiato per il muro ottocentesco a sostegno di un terrapieno ai piedi del quale transitano le affollate processioni religiose durante la Festha Manna.



Nel frattempo qualche cittadino ha pensato bene di ricordare con uno striscione la situazione di degrado. Un lenzuolo bianco con su scritto "Vergogna aggiustate il muraglione" si trova sulla struttura antica. E' stato appeso da Nando Nocco nell'attesa infinita di vedere il risarcimento danno di 10mila euro causato dall’incidente.



Per salvarlo bisogna attendere i finanziamenti della Rete Metropolitana, risorse pari a 300mila euro che rientrano nel progetto di riqualificazione del parco di San Gavino, un polmone verde con un'area giochi a pochi passi dalla millenaria chiesa dedicata ai tre Santi Martiri Turritani. Alessandro Derudas, assessore ai Lavori Pubblici aveva garantito l'avvio della progettazione con l'ultimazione dei lavori di ripristino entro l'anno.