«Difendiamo i diritti dei lavoratori»

SASSARI - Giovedì 21 febbraio, alle 10.30, in Piazza Fiume, davanti alla sede sassarese dell'Ats, è in programma una manifestazione a favore della mobilità interna nell'Azienda organizzata dalla Fsi-Usae per difendere i diritti dei lavoratori «ostaggio delle Asll di appartenenza». La Federazione sindacati indipendenti sarà presente «per sostenere tutte le migliaia di professionisti in tutti i campi della sanità, che ogni giorno si spendono per i cittadini con competenza e passione, e che debbono gestire vite private in equilibrio tra tate, asili, supporto familiare (le fortunate che lo hanno), anziani o malati da accudire, turni massacranti e magari centinaia di chilometri da percorrere ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro».