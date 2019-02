Condividi | Red 9:17 Coach Massimiliano Briscese ha dato le dimissione dalla guida tecnica per il settore maschile in qualità di capo allenatore della compagine algherese. Le squadre saranno affidate a coach Ciccio Barracu Basket: cambio sulla panchina della Coral



ALGHERO - La Coral Alghero ha annunciato che, per ragioni personali indipendenti dal progetto sportivo, il coach Massimiliano Briscese ha dato le dimissione dalla guida tecnica per il settore maschile in qualità di capo allenatore. «La società augura a Max il meglio per il proprio futuro, ringraziandolo per l’impegno e per il lavoro svolto sino ad oggi», dichiarano dalla sede algherese. Le squadre saranno affidate a coach Ciccio Barracu.



