Scadono alle ore 11 del 28 febbraio i termini per rispondere all'indagine esplorativa mirata alla selezione di un progetto finalizzato all'organizzazione di "25 Aprile Balai in musica" Porto Torres: eventi 25 Aprile, scadenza 28 febbraio



PORTO TORRES - Indagine esplorativa per gli spettacoli del 25 aprile: scadenza delle domande il 28 febbraio. Scadono alle ore 11 del 28 febbraio i termini per rispondere all’indagine esplorativa non vincolante mirata alla selezione di un progetto finalizzato all’organizzazione e alla realizzazione della quarta edizione di “25 Aprile Balai in musica”.



L'avviso e la modulistica sono presenti nella home page del sito web comunale, sezione "Bandi, concorsi e selezioni". Le domande dovranno essere depositate all'ufficio protocollo di piazza Umberto I.