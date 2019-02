Condividi | A.S. 18:05 Dal prossimo mese di giugno 2019 e fino all’8 settembre, la compagnia iberica Air Europa collegherà con due voli settimanali l’aeroporto madrileno di Barajas a quello di Alghero Air Europa sceglie Alghero: nuovo volo con Madrid



ALGHERO - Colpo Sogeaal per la summer 2019 che apre a nuovi vettori. Dal prossimo mese di giugno 2019 e fino all’8 settembre, la compagnia iberica Air Europa collegherà con due voli settimanali l’aeroporto madrileno di Barajas a quello di Alghero. Volo che si aggiunge al collegamento settimanale Volotea, in partenza dal 7 maggio.



Continua così il piano di espansione e crescita in Italia di Air Europa, a terza compagnia aerea spagnola per numero di passeggeri trasportati dopo Iberia e Vueling, che annuncia l’apertura di un nuovo scalo nel Belpaese per la stagione estiva. La partenza dall’aeroporto di Alghero sarà prevista ogni giovedì e domenica alle ore 19.50; il ritorno osserverà gli stessi giorni con partenza da Madrid alle 17.10.



I collegamenti verranno effettuati con Boeing 737-800, velivolo in grado di trasportare 185 passeggeri, 8 dei quali in classe Business, e dotato di servizi Wi-Fi e Streaming. Questa nuova rotta, che va ad aggiungersi ai voli giornalieri da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo, segna un traguardo importante per Air Europa che, per la prossima stagione estiva, apre una nuova porta che collegherà l’Italia alla Spagna offrendo un ampio ventaglio di connessioni dirette verso destinazioni di lungo raggio come Argentina, Uruguay, Brasile, Perù e Bolivia.



