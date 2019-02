Condividi | Red 23:12 «La protesta deve essere indirizzata verso l’azienda che eroga il servizio. Le cifre messe a disposizione dall’Università di Cagliari sono sempre le stesse», ha sottolineato Maria Del Zompo. L’Ateneo valuta un possibile ruolo di mediatore tra impresa ed addetti al servizio Portierato, il rettore incontra i lavoratori



CAGLIARI - Questa mattina (lunedì), il rettore dell’Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo, il direttore generale Aldo Urru ed il dirigente della Direzione acquisti, appalti e contratti Fabrizio Cherchi hanno incontrato, su richiesta delle organizzazioni sindacali e nell’ambito di normali rapporti istituzionali, i lavoratori della ditta che gestisce i servizi del portierato dell’Ateneo, che hanno manifestato davanti al Palazzo del Rettorato. Il 7 novembre 2018, in occasione di un’assemblea dei lavoratori (che non sono dipendenti dell’Università, ma di un’impresa che ha vinto la gara di appalto), in un incontro in analogo contesto e per valutare se l’Ateno potesse avere margini di azione nell’ambito e nel rispetto dell’appalto in essere, il rettore aveva chiesto ai sindacati di far pervenire proposte che individuassero percorsi per risolvere l’attuale situazione, che fossero naturalmente legalmente percorribili: Del Zompo avrebbe poi valutato con i dirigenti il da farsi, stando all’interno della normativa in vigore.



L’incontro di questa mattina è servito per chiarire che, diversamente da quanto dichiarato in precedenza, l’Ateneo non ha negato l’accesso agli atti ai lavoratori che l’avevano chiesto per finalità diverse dalla formulazione di proposte alternative: il rettore, dichiarando la sua vicinanza alle ragioni dei lavoratori, ha riconfermato che sussiste l’obbligo di legge in capo all’Ateneo di avvalersi delle convenzioni “Consip” o “Cat” per poter attivare questo tipo di servizi e che, avendone la reale ed oggettiva esigenza, ha riconfermato lo stesso perimetro di servizi necessari che sono stati pertanto richiesti nella stessa entità, senza alcuna riduzione. Nonostante i tagli ministeriali al sistema universitario, le cifre messe a disposizione dall’Ateneo per il servizio di portierato non sono diminuite nel tempo.



«Le ragioni della protesta devono quindi essere manifestate nei confronti dell’azienda che eroga il servizio, in attuazione dei rapporti sindacali con il datore di lavoro, con la quale l’Università di Cagliari ha in corso comunque una interlocuzione e vigila sulla corretta erogazione dei servizi e il rispetto del contratto di appalto». I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dell’impresa, in una riunione successiva all’incontro con Maria Del Zompo, hanno chiesto al direttore generale ed al dirigente che l’Ateneo rivesta un ruolo di mediazione esterna nella difficile vertenza, possibilità che gli organi di governo stanno valutando in queste ore, affinché le parti interessate dalla vertenza possano arrivare ad una soluzione per i lavoratori.



