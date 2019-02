Condividi | Red 12:36 Sono stati consegnati dal gruppo folk San Nicola di Sassari, che li ha acquistati grazie ai fondi raccolti con la manifestazione Folkuore, svolta nel dicembre 2018 Tiralatte per la Neonatologia di Sassari



SASSARI - Due nuovissimi tiralatte, che serviranno alle mamme della Neonatologia e terapia intensiva neonatale che potranno, con maggior facilità, allattare i loro piccoli, ricoverati nelle incubatrici del reparto al primo piano del Materno infantile. A donarli, il gruppo folk San Nicola di Sassari, che ha fatto visita al reparto. Con il presidente del gruppo Antonio Gaspa, hanno portato i loro saluti ai piccoli anche il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l'assessore comunale alle Politiche educative, infanzia, giovani e sport Alba Canu. A fare da Cicerone, invece, ci ha pensato il direttore della struttura Giorgio Olzai. A dare colore, una rappresentanza del gruppo, con i caratteristici abiti maschili e femminili.



Gli ospiti, dopo una visita alla terapia intensiva, hanno avuto modo di apprezzare l'organizzazione e l'ospitalità che l'Azienda ospedaliera universitaria offre alla mamme, con la sezione dedicata alla “balie”. Qui, tante donne, in particolare quelle che non risiedono a Sassari, possono dormire, riposare e, all'occorrenza, avere anche un pasto. «Con la vostra donazione – ha commentato il direttore di Neonatologia e terapia intensiva – avete fatto un grande gesto per le tante mamme e i loro piccoli che, ogni anno, vengono ricoverati nella nostra struttura. Un atto di generosità che avvicina il territorio alla nostra realtà».



I tiralatte, del valore complessivo di 4mila euro, sono stati acquistati dal gruppo folk grazie ai fondi raccolti con la manifestazione "Folkuore", organizzata nel dicembre 2018 dalla stessa associazione culturale. Nell'occasione, erano saliti sul palco del teatro di Viale Cappuccini i gruppi folk San Nicola e Figulinas, Maria Giovanna Cherchi accompagnata dalle launeddas di Fanta folk, i Creuza de ma, il gruppo Zeppara e Giuseppe Masia.