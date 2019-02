Condividi | Red 8:33 L’Ats Sardegna-Assl Sassari ha reso noto agli utenti interessati il calendario delle attività di prelievo con autoemoteca per i mesi di febbraio e marzo, che prenderà il via domani Distretto di Sassari: via all´attività di prelievo



SASSARI - L’Ats Sardegna-Assl Sassari ha reso noto agli utenti interessati il calendario delle attività di prelievo con autoemoteca per i mesi di febbraio e marzo. Le procedure di conferimento ed analisi non subiranno variazioni ed i campioni raccolti saranno processati nei laboratori di Sassari.



Il ritiro dei referti potrà avvenire secondo tre diverse modalità: nell’autoemoteca nella data successiva a quella del prelievo; attraverso il totem installato nei laboratori di analisi; nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa (servizio a pagamento). L’Ats Sardegna-Assl Sassari «si scusa per i disagi insorti negli ultimi giorni e rassicura l’utenza sulla volontà di migliorare il servizio soprattutto alla luce delle recenti disposizioni che prevedono una nuova disciplina dei centri prelievo».



Ossi: martedì 19 febbraio, alle 8; martedì 26, alle 10; martedì 5 marzo, alle 8; martedì 12, alle 10; martedì 19, alle 8; martedì 26, alle ore 10. L’autoemoteca sosterà in Via Angioy;

Codrongianos: martedì 26 febbraio, alle 12, e martedì 26 marzo, alle 7.30, in Via Roma;

Cargeghe/Muros: martedì 26 febbraio, alle 12, e martedì 26 marzo, alle 9, in Via Sauro;

Usini: giovedì 21 febbraio, alle 10.30; giovedì 28, alle 8; giovedì 7 marzo, alle 10.30; giovedì 14, alle 8; giovedì 21, alle 10.30; giovedì 28, alle 8. L’autoemoteca sosterà in Via Marconi;

Osilo: giovedì 21 febbraio, alle 7, e giovedì 21 marzo, alle 7.30, in Piazza Dorgali;

