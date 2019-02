Condividi | Red 11:21 Il Servizio elettorale della Regione autonoma della Sardegna si sta occupando in questi giorni di tutti gli aspetti legati all’organizzazione delle elezioni per la scelta del nuovo presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale di domenica 24 febbraio Servizio elettorale regionale in piena attività



CAGLIARI - Il Servizio elettorale della Regione autonoma della Sardegna si sta occupando in questi giorni di tutti gli aspetti legati all’organizzazione delle elezioni per la scelta del nuovo presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale di domenica 24 febbraio. Cinquanta persone, con ruoli diversi, sono impegnate nella fase preparatoria della consultazione scandita da atti e procedure molto precise.



Il Servizio elettorale, che fa riferimento alla Direzione generale della Presidenza della Regione, segue la progettazione ed elaborazione della modulistica elettorale, compresa la scheda che verrà consegnata agli elettori nei seggi, l’approvvigionamento dei beni e dei servizi per lo svolgimento delle consultazioni, la fornitura agli enti interessati del materiale necessario. In questi giorni, il Servizio ha messo a punto e poi trasferito ai Comuni il kit destinato a tutte le sezioni elettorali con moduli e documenti che dovranno essere utilizzati da presidenti di seggio e scrutatori.



Per i cittadini c'è il sito internet dedicato, SardegnaElezioni, nel quale è possibile trovare informazioni di carattere generale, normativa di riferimento, modulistica, comunicazioni ai Comuni, notizie e la guida al voto. Nella sezione "Informazioni generali", sono stati pubblicati i fac-simile delle schede elettorali suddivise per Circoscrizioni elettorali e nella sezione "Candidature e liste" sono disponibili i manifesti con i nomi dei candidati.