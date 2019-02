Condividi | Red 20:17 Con una rete di Paolo Palmas a metà primo tempo, i sassaresi superano di misura i blasonati avversari nel match disputato al Vanni Sanna e valido per la 28esima giornata del girone G Serie D: il Latte Dolce batte anche l´Avellino



SASSARI - Il Sassari Latte Dolce batte anche l'Avellino. Con una rete di Paolo Palmas a metà primo tempo, i sassaresi superano di misura i blasonati avversari nel match disputato al Vanni Sanna e valido per la 28esima giornata del girone G del campionato di serie D. Prima del via, è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il giovane arbitro Luca Bomboi.



PRIMO TEMPO. Al 5', Palmas per Sartor, conclusione defilata, ma pericolosa, che trova Viscovo a dire no. Al 13', è Matute a tentare il colpo da fuori area: parabola insidiosa, che però supera la traversa. Capitanio prova a pescare il jolly, ma la sua palombella centra il palo alla destra di Lai. Palmas atterrato ai 30metri dopo una bella azione insistita sulla destra di Daga: finta Cabeccia, tira magistralmente e segna Paolo Palmas al 22'. Ammoniti Cabeccia, Tribuzzi, Capitanio e Daga. Grande azione di Gianni, cross che trova Piga pronto alla conclusione: Viscovo dice ancora una volta no e nega il raddoppio ai padroni di casa.



SECONDO TEMPO. Sassaresi propositivi anche al ritorno in campo, Avellino che prova a riorganizzarsi per tentare l'assalto allo svantaggio. Al 57', Da Dalt spara da pochi metri, Lai c'è e salvo l'1-0. Ancora pericoloso dalla distanza l'Avellino, poi è triplo cambio per mister Bucaro poco prima dell'ora di gioco. Al 63', Udassi richiama Pireddu dalla fase di riscaldamento per dare a fiato a Daga, toccato duro. Irpini che provano a spingere a caccia del pareggio. Al 69', Scognamillo rileva Piga e Palmas esce dal campo fra gli applausi per Scanu. Cross di Antonelli, testa di Sartor, parata di Viscovo. Giallo anche per Alfageme. Dondoni riceve sulla sinistra, calcia, Lai a terra a dire no. Pepe per De Vena al 79'. Patacchiola libera in angolo. Pressione dei giocatori in maglia verde. Espulso mister Bucaro per proteste. Pepe prova a piazzarla di testa all'87', ma la palla finisce fuori. Cinque minuti di recupero. Ammonizione a Bianchi, un tiro deviato dalla difesa fa correre un brivido sulla schiena dei tifosi sugli spalti. E' finita, e si scatena la festa sassarese.



SASSARI LATTE DOLCE-AVELLINO 1-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Lai, Daga (18'st Pireddu), Patacchiola, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Tuccio, Gianni, Sartor, Piga (24'st Scognamillo), Palmas (24'st Scanu). Allenatore Stefano Udassi.

AVELLINO: Viscovo, Dionisi, Mentana (14'st Alfageme), De Vena (34'st Pepe), Parisi, Tribuzzi, Dondoni (14'st Betti), Capitanio, Matute, Di Paolantonio (14'st Gerbaudo), Da Dalt (20'st Ciotola). Allenatore Giovanni Bucaro.

ARBITRO: Tommaso Zamagni di Cesena.

RETE: 22' Palmas.



