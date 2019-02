Condividi | Red 19:42 Nel match valido per la 12esima giornata del campionato di serie A, l´Amatori ha superato per 34-11 l´Union L´Aquila e ha guadagnato cinque punti utili per la classifica Rugby: vittoria col bonus per Alghero



ALGHERO - Vittoria con il bonus per l’Amatori Alghero, che nel match valido per la 12esima giornata del campionato di serie A ha superato l’Union L'Aquila per 34-11 e ha guadagnato 5punti utili per la classifica. Una partita che ha visto le due compagini affrontarsi a viso aperto, con gli aquilani che hanno dimostrato di essere quella squadra coriacea e fisica che ci si aspettava alla vigilia. Ma oggi, gli algheresi hanno dimostrato un gran carattere e già dai primi minuti di gara hanno imposto il loro gioco e soprattutto nella ripresa, una volta rimasti in 14 per l’espulsione di Fornaca, hanno messo in campo tutto ciò che serviva per difendere il risultato, riuscendo anche a creare un discreto gap con il quale poi hanno chiuso la gara.



PRIMO TEMPO. La cronaca racconta di tre mete algheresi segnate nella prima frazione di gioco. con Serra (2'), l’inossidabile Paco (15') ed Oneone (33'). Di queste, solo una trasformata. Gli avversari hanno mosso il loro punteggio con Anderson, che ha messo un piazzato tra i pali al 31'. I primi 40' si sono chiusi sul 17-3 per gli algheresi, che hanno dimostrato da subito di voler portare a casa partita e bonus davanti al pubblico di casa.



SECONDO TEMPO. Nella ripresa, gli avversari hanno cercato di utilizzare la fisicità ed il buon pacchetto di mischia per accorciare le distanze. Ma dopo la meta di Niro al 42’ ed il piazzato di Anderson al 65’, sul tabellino sono finiti solamente nomi algheresi. Micheli su piazzato (al 70'), Oneone ancora in meta (76'), con trasformazione di Micheli e la prima meta di Fall (80'), anche questa trasformata da Micheli.



AMATORI ALGHERO-UNION L'AQUILA 34-11:

AMATORI ALGHERO: Bortolussi, Arru (7’st Micheli), Serra, Delrio, Fornaca, Oneone, Armani, Fernandez, Sciacca, Ceglia (37’st Toniolo), Fall, Paco, Stefani, Spirito (10’st Salaris), Ilie(10’st Prette). Coach Tino Paoletti.

UNION L'AQUILA: Du Toit, Mejia (37’st A.Cortesi), Di Santo, Giampietri, Ciaglia (32’st Pompeo), Anderson, Pietrolati (37’st Valdrappa), Pattuglia, Lofrese (40’st Cucci), Niro (37’st L.Cortesi), Donadio, Fiore, Di Febo (1’st Fiorentini), Alloggia (1’st Ferrara), L.Milani (33’ Milani). Coach Luigi Milani.

ARBITRO: Stefano Roscini di Milano.

PUNTI: 2' meta Serra, trasforma Oneone; 15' meta Paco; 31' calcio piazzato Anderson; 33'meta Oneone; 2'st meta Niro; 25'st cp Anderson; 30'st cp Micheli; 36'st meta Oneone, trasf. Micheli; 40'st meta Fall, trasf. Micheli.