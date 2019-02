Condividi | Mariangela Pala 21:44 Venti bustoni di spazzatura differenziata raccolta lungo il parco di Balai e il parco di Baden Powell sono il bilancio della giornata dedicata alla manifestazione Cleanwalking Cleanwalking a Balai: raccolti 20 buste di rifiuti



PORTO TORRES - Venti bustoni di spazzatura differenziata raccolta lungo il parco di Balai e il parco di Baden Powell sono il bilancio della giornata dedicata alla manifestazione Cleanwalking. La camminata di sensibilizzazione ambientale si è svolta stamattina insieme alla pulizia del territorio.



I cittadini si sono ritrovati nel parco di Balai prima di iniziare insieme al sindaco Sean Wheeler l’attività fisica e di attivazione muscolare e di riscaldamento, durante la quale sono stati spiegati i principi e la biomeccanica del cammino e come quest'ultimo può diventare più sportivo (fitwalking), donando così molteplici benefici, sia fisici che mentali. Dal Parco di Balai è cominciato il percorso sul litorale insieme all’assessore all’Ambiente, Cristina Biancu proseguita verso il Parco Baden Powell, durante cui i cittadini si sono impegnati nella pulizia dell'ambiente circostante per dare un forte segnale di sensibilizzazione verso la tutela del territorio.



Ai partecipanti è stato distribuito un kit per la raccolta. Il ritorno nel Parco di Balai, dove si è svolto un'attività di stretching finale, con i saluti dell'istruttore walking leader e dell'amministrazione comunale.