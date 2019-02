Condividi | M.P. 15:43 Gli interessati dovranno presentarsi alle ore 10 di lunedì 18 di febbraio negli uffici della Guardia Costiera in via del Mare a Porto Torres muniti del libretto di navigazione Porto Torres: imbarco Tirrenia per piccolo di cucina



PORTO TORRES - Su richiesta della compagnia italiana di navigazione Tirrenia la Capitaneria di porto di Porto Torres ha indetto una chiamata di imbarco ordinaria per la motonave Athara. La figura professionale che sarà selezionata è quella di una unità lavorativa con il profilo professionale di "piccolo di cucina".



Gli interessati dovranno presentarsi alle ore 10 di lunedì 18 di febbraio negli uffici della Guardia Costiera in via del Mare a Porto Torres muniti del libretto di navigazione. Commenti PORTO TORRES - Su richiesta della compagnia italiana di navigazione Tirrenia la Capitaneria di porto di Porto Torres ha indetto una chiamata di imbarco ordinaria per la motonave Athara. La figura professionale che sarà selezionata è quella di una unità lavorativa con il profilo professionale di "piccolo di cucina".Gli interessati dovranno presentarsi alle ore 10 di lunedì 18 di febbraio negli uffici della Guardia Costiera in via del Mare a Porto Torres muniti del libretto di navigazione.