Rugby: l´Amatori torna in campo

ALGHERO - Una pausa, in concomitanza con il VI Nazioni, che è servita alle compagini per rifiatare e recuperare infortuni e ricaricare le pile per farsi trovare pronti alla ripresa, che però somiglia più ad una parentesi, visto che dopo la giornata di domani, domenica 17 febbraio, ci sarà ancora uno stop dei campionati e si riprenderà direttamente il 3 marzo. Domani, alle 14.30, per la 12esima giornata del Girone 3 del campionato di serie A, l'Amatori Alghero ospita l’Unione L’Aquila.



La gara di Maria Pia non sarà da prendere sottogamba, perché, nonostante arrivino da terzultimi della classe, gli abruzzesi sono una formazione molto fisica, con un buon pacchetto di mischia e coriacei nella lotta sul campo. All’andata, il 28 ottobre 2018, fu la squadra di Paoletti ad avere la meglio, portandosi a casa una preziosa vittoria per 20-35 sul campo aquilano, difficile per tradizione. E domani, potrebero essere ancora l’atteggiamento ed il fattore campo a fare la differenza per il XV algherese che, dopo la vittoria con Benevento, sono quarti, alle spalle di Prato Sesto, Bingo family Amatori Catania e della capolista Capitolina.



Domani sarà ancora una volta battaglia sportiva per cercare di conquistare punti preziosi per la classifica. L'Alghero, che insegue il settimo successo stagionale, scenderà in campo davanti al pubblico di casa con un buon XV di partenza, nel quale però spicca l'assenza di un giocatore importante come Daniele Pesapane. Arbitrerà l'incontro il signor Stefano Roscini di Milano.