La compagine algherese ha perso 2-1 in rimonta sul parquet del Sanluri, nel match valido per il girone B del campionato regionale di serie C2. Di Ivo Sanna la rete del momentaneo vantaggio algherese Calcio a 5: Audax ko



ALGHERO – Sconfitta esterna per l'Audax Algherese, che ha perso 2-1 in rimonta sul parquet del Sanluri, nel match valido per il girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Sfida non bellissima, ma giocata intelligentemente dai padroni di casa, che hanno difeso meglio.



Algheresi in vantaggio con Ivo Sanna a metà del primo tempo. I locali partono meglio nella ripresa, trovando il pari al 33' con Sardu. Gli ospiti non hanno la solita brillantezza e la manovra lenta e pco intensa non preoccupa gli avversari.



Negli ultimi minuti, Sanluri in vantaggio con Podda, che trova la rete da tre punti. Audax avanti alla ricerca del pari, ma portiere e giornata storta dicono di no. Dopo 3' di recupero, si chiudono le ostilità.