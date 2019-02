Condividi | Red 14:08 Nell’ambito delle attività disposte dal Comando provinciale di Sassari a contrasto della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Compagnia di Alghero hanno scoperto un impianto di produzione di marijuana nascosto in una grotta, sequestrandone 6chilogrammi Piantagione marijuana in grotta sulla Alghero-Bosa



ALGHERO - Nell’ambito delle attività disposte dal Comando provinciale di Sassari a contrasto della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Compagnia di Alghero hanno scoperto un impianto di produzione di marijuana nascosto in una grotta. Le Fiamme gialle, dopo un’accurata attività investigativa, hanno scoperto che all’interno di una gola naturale tra la strada Alghero-Bosa ed il mare, nella zona nota come “Cascate Istrampu de Su Segnore”, nel territorio comunale di Villanova Monteleone, era stato ingegnosamente ricavato un sistema estremamente efficace per la coltivazione, l’essiccazione, lo stoccaggio e la preparazione della sostanza stupefacente.



I finanzieri sono riusciti ad arrivare sul posto con non poche difficoltà (considerato il terreno impervio, la fitta vegetazione e la notevole pendenza), anche grazie al contributo della locale Sezione Operativa navale, che ha fornito il proprio supporto logistico permettendo ai militari di sbarcare su una vicina spiaggia, per poi risalire attraverso un ruscello, fino all’imboccatura della grotta. Nella grotta, erano nascosti otto scatoloni di cartone contenenti 6chilogrammi di marijuana pronta per essere smerciata, opportunamente cautelata da teli per la protezione dalle intemperie. Oltre a ciò, è stato trovato un sistema di essiccazione delle infiorescenze, ricavato grazie al tassellamento di alcuni chiodi alla roccia, una bilancia digitale di precisione, del fertilizzante, altro materiale per la coltivazione ed alcuni tronchi secchi di piante di cannabis.



