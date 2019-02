Condividi | Red 10:19 I dirigenti della Confartigianato di Sassari hanno incontrato Raimondo Cacciotto, candidato di Futuro Comune alle Elezioni regionali di domenica 24 febbraio. La presidente di Confartigianato Imprese Sassari Maria Amelia Sanguinetti Lai si è confrontata con il candidato algherese sulla situazione delle 35mila imprese artigiane che operano nell´Isola, presentandogli il dossier sullo stato del Sistema Artigiano regionale Sistema artigiano, Cacciotto dalla Lai



ALGHERO - I dirigenti della Confartigianato di Sassari hanno incontrato Raimondo Cacciotto, candidato di Futuro Comune alle Elezioni regionali di domenica 24 febbraio. La presidente di Confartigianato Imprese Sassari Maria Amelia Sanguinetti Lai si è confrontata con il candidato algherese sulla situazione delle 35mila imprese artigiane che operano nell'Isola, presentandogli il dossier sullo stato del Sistema Artigiano regionale.



«Le medio piccole imprese sono il motore trainante dell’Italia e della Sardegna, quelle che maggiormente creano occupazione nel nostro territorio, nonostante una difficile fase congiunturale. La crescita degli artigiani e delle piccole imprese si traduce in crescita sociale ed economica di tutto il territorio e va sostenuta ed incoraggiata. Con questa convinzione ho lavorato finora, con la stessa determinazione sento di far mie le giuste proposte della Confartigianato», ha affermato Cacciotto, dopo aver sottoscritto l’impegno con Confartigianato, ricordando per altro il buon lavoro svolto dalla Commissione speciale per la grave crisi del settore, lavoro che va consolidato e ampliato.



Le condizioni che sono state poste al candidato algherese per la completa ripartenza del comparto sono: gli incentivi regionali alle imprese, una specifica normativa per i Confidi Artigiani, l’abbattimento della burocrazia, la valorizzazione delle produzioni locali ma non ha dimenticato la necessità di una norma regionale sull’Urbanistica, di una sulla continuità territoriale merci e di una profonda lotta contro l’abusivismo ed i lavoro nero. Raimondo Cacciotto, impegnandosi a sostenere lo sviluppo del comparto artigiano, ha sottoscritto il “manifesto” di Confartigianato Sardegna dal titolo “Misurare per crescere” legato al “Rating Sardegna 2019-2024”, il misuratore degli impegni della Politica nei confronti delle imprese artigiane. Inoltre, il candidato del Centrosinistra ha accettato di appoggiare le richieste del mondo delle piccole e medie imprese sarde, impegnandosi anche a rendere sempre più trasparente l'Amministrazione regionale ed il bilancio, interpretare le necessità delle imprese e trasformarle in azioni politiche concrete.



Nella foto: Raimondo Cacciotto Commenti ALGHERO - I dirigenti della Confartigianato di Sassari hanno incontrato Raimondo Cacciotto, candidato di Futuro Comune alle Elezioni regionali di domenica 24 febbraio. La presidente di Confartigianato Imprese Sassari Maria Amelia Sanguinetti Lai si è confrontata con il candidato algherese sulla situazione delle 35mila imprese artigiane che operano nell'Isola, presentandogli il dossier sullo stato del Sistema Artigiano regionale.«Le medio piccole imprese sono il motore trainante dell’Italia e della Sardegna, quelle che maggiormente creano occupazione nel nostro territorio, nonostante una difficile fase congiunturale. La crescita degli artigiani e delle piccole imprese si traduce in crescita sociale ed economica di tutto il territorio e va sostenuta ed incoraggiata. Con questa convinzione ho lavorato finora, con la stessa determinazione sento di far mie le giuste proposte della Confartigianato», ha affermato Cacciotto, dopo aver sottoscritto l’impegno con Confartigianato, ricordando per altro il buon lavoro svolto dalla Commissione speciale per la grave crisi del settore, lavoro che va consolidato e ampliato.Le condizioni che sono state poste al candidato algherese per la completa ripartenza del comparto sono: gli incentivi regionali alle imprese, una specifica normativa per i Confidi Artigiani, l’abbattimento della burocrazia, la valorizzazione delle produzioni locali ma non ha dimenticato la necessità di una norma regionale sull’Urbanistica, di una sulla continuità territoriale merci e di una profonda lotta contro l’abusivismo ed i lavoro nero. Raimondo Cacciotto, impegnandosi a sostenere lo sviluppo del comparto artigiano, ha sottoscritto il “manifesto” di Confartigianato Sardegna dal titolo “Misurare per crescere” legato al “Rating Sardegna 2019-2024”, il misuratore degli impegni della Politica nei confronti delle imprese artigiane. Inoltre, il candidato del Centrosinistra ha accettato di appoggiare le richieste del mondo delle piccole e medie imprese sarde, impegnandosi anche a rendere sempre più trasparente l'Amministrazione regionale ed il bilancio, interpretare le necessità delle imprese e trasformarle in azioni politiche concrete.Nella foto: Raimondo Cacciotto