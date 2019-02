Condividi | Red 11:13 Approvata dalla Giunta regionale una delibera sul riconoscimento del Circolo di emigrati sardi costituito dall’Associazione “Sardinian Embassy of London” Sardi nel mondo: nasce il Circolo di Londra



CAGLIARI - Approvata dalla Giunta regionale una delibera sul riconoscimento del Circolo di emigrati sardi costituito dall'Associazione "Sardinian Embassy of London", con sede nella capitale del Regno Unito, la città straniera con più immigrati italiani al mondo. Il provvedimento dell'Esecutivo regionale prosegue nel solco del percorso intrapreso dall'Assessorato del Lavoro per rivitalizzare realtà rappresentative dei sardi emigrati negli snodi principali dell'economia mondiale e nella Penisola, per favorire la promozione culturale, turistica e dei prodotti di eccellenza della Sardegna. Sono otto gli altri Circoli di recente costituzione nell'ultimo triennio: Shanghai, Tokio, Sainz Pena (in Argentina), Detroit, Copenaghen, Saragoza, oltre a Ciampino ed a Prato.