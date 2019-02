Condividi | Red 8:12 La Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi il Programma apistico regionale per il triennio 2020-2022, redatto in accordo con le organizzazioni professionali e le forme associate del settore apistico rappresentative della realtà sarda Programma apistico: c´è l´ok della Giunta



CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi il Programma apistico regionale per il triennio 2020-2022, redatto in accordo con le organizzazioni professionali e le forme associate del settore apistico rappresentative della realtà sarda. Il Piano contiene le misure migliorative delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura e sarà trasmesso immediatamente al Ministero delle Politiche agricole alimentari, preposto alla predisposizione del programma apistico nazionale.



