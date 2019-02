Condividi | Red 9:09 Giovedì sera, nello spazio teatrale di Via Manzoni, ad Alghero, il cantautore algherese si esibirà in una selezione del suo repertorio musicale, dai suoi vecchi successi ai pezzi più recenti Gianni Piras al Teatrì di Alghero



ALGHERO - Giovedì 21 febbraio, alle 21, nello spazio teatrale de “Lo Teatrí”, in Via Manzoni, ad Alghero, il cantautore algherese Gianni Piras si esibirà con lo spettacolo “Gianni Piras in Concerto”. Durante la serata, l’artista ripercorrerà una selezione del suo repertorio musicale, dai suoi vecchi successi a quelli più recenti. Esperto e sensibile musicista, artista originale, Piras, con le sue composizioni, che raccontano di amore, di avventure libertine, ambientate in immaginabili porti e locande e la sua bella voce, uno stile musicale che richiama gli chansonnier francesi. Una sublime atmosfera creata dalla voce profonda del cantautore e quella del piccolo teatro avvolge chi guarda questo meraviglioso spettacolo.



