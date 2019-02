Condividi | Mariangela Pala 21:52 Il candidato del centro sinistra alla presidenza della Regione, Massimo Zedda interviene così davanti ai lavoratori presso lo stabilimento Sismet nella zona industriale di Porto Torres, l’emblema della crisi Porto Torres, Zedda: «nuovi sistemi per favorire il lavoro»



PORTO TORRES - Partire dal lavoro ricordando le migliaia di buste paga che l’industria offriva alla città di Porto Torres. «Nell’arco di un anno chiusero in Sardegna le fabbriche di Alcoa e di Euralluminia e altre aziende entrarono in crisi, 6mila posti di lavoro si volatilizzarono». Il candidato del centro sinistra alla presidenza della Regione, Massimo Zedda interviene così davanti ai lavoratori presso lo stabilimento Sismet nella zona industriale di Porto Torres, l’emblema della crisi che ha devastato un intero territorio in attesa dell’avvio delle bonifiche in grado di dare rilancio ad una comunità che ha perso in termini economici, sociali e culturali. L'incontro organizzato dalle forze di centrosinistra è stato coordinato dal candidato Campo Progressista, Giuseppe Marceddu.



«Molto dipende dalla capacità di interlocuzione con lo Stato – ha aggiunto Zedda – perché molte di quelle aziende nate con gli aiuti dello Stato stesso sono andate via senza lasciare risorse per le bonifiche e per quegli interventi che avrebbero potuto determinare una ricaduta economica nella riqualificazione degli immobili». Per il candidato alla presidenza Massimo Zedda si è creata una illusione sulla chimica verde che non è mai partita. «Nel frattempo mentre si continua a perdere tempo il mondo va in un’altra direzione – sottolinea il candidato del centro sinistra – per quanto riguarda i progetti di sviluppo, l’impresa economica e l’industria. Allora occorre cambiare approccio e rendere una Regione e la pubblica amministrazione, efficiente, trasparente e in grado di dare risposte rapide alla comunità e ai suoi cittadini. La legge 1 che governa il sistema della Regione è del 1977, una foto sbiadita di un mondo che non c’è più e fotografa una rigidità nell’operare che non corrisponde alle esigenze e ai bisogni delle persone».



In questo contesto il problema della Sanità che incorpora tutto e il sociale sono settori dimenticati, l'artigianato e il turismo, l'industria ma anche la formazione e la cultura così pure gli investimenti sui trasporti e sull'ambiente ancora bloccati. Zedda ha toccato anche i temi del patrimonio archeologico, dell'agricoltura e dello spopolamento dei Comuni che devono essere considerati ognuno per le loro diversità e le proprie potenzialità. Massimo Zedda parla del Telelavoro come sistema per decentrare le attività negli enti pubblici e privati e nelle aziende e rendere più efficiente e produttiva l'attività lavorativa.