Per cause ancora da accertare, lungo la Strada statale 388, all'altezza del chilometro52, una betoniera ha tamponato un´ApeCar in sosta sulla carreggiata. Fortunatamente, il conducente del piccolo motocarro non si trovava sul mezzo, che è andato distrutto Betoniera tampona ApeCar: autista illeso



ORTUERI – Ieri (giovedì), i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tonara sono intervenuti per un incidente stradale registratosi lungo la Strada statale 388, all'altezza del chilometro52 che, per la natura dei mezzi coinvolti, poteva avere un finale molto diverso. Per cause ancora da accertare, una betoniera ha tamponato un'ApeCar in sosta sulla carreggiata. Fortunatamente, il conducente del piccolo motocarro non si trovava sul mezzo, che è andato distrutto.