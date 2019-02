Condividi | Red 17:21 L´Amministrazione comunale punta sul sostegno alla prosecuzione ed all´attivazione dei servizi educativi innovativi pubblici attraverso l’assegnazione di un contributo che il Comune destinerà ai soggetti interessati, per la durata di cinque anni "Mamma accogliente" ed educatori: bando ad Alghero



ALGHERO – L'Amministrazione comunale punta sul sostegno alla prosecuzione ed all'attivazione dei servizi educativi innovativi pubblici, quali “genitore accogliente” ed “educatore familiare”, attraverso l’assegnazione di un contributo che il Comune di Alghero destinerà ai soggetti interessati, per la durata di cinque anni (undici mesi per ciascuna annualità). Saranno finanziabili, sia la prosecuzione, sia la creazione di nuovi servizi.



Sul sito internet istituzionale dell'Ente locale è stata pubblicata la manifestazione d'interesse attraverso la quale il Comune potrà individuare i soggetti interessati all'erogazione dei relativi servizi, nel rispetto della normativa di riferimento prevista nel bando regionale “In primis-Interventi prima infanzia sui servizi”. Dopo il ricevimento delle relative manifestazioni di interesse dei soggetti attuatori, il Comune procederà alla presentazione della domanda di partecipazione alla Regione autonoma della Sardegna.



C'è tempo fino alle 12 di venerdì 22 febbraio per avanzare le candidature, utilizzando il modulo presente nel relativo avviso pubblico, scaricabile dal sito internet del Comune di Alghero. Per ulteriori e maggiori dettagli, tutti gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Pubblica istruzione, Settore VI per l'infanzia e per i giovani, telefonando ai numeri 079/9978823 - 865 – 890.