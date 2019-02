Condividi | Red 12:18 Martedì mattina, nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, si terrà il convegno sul tema “Sport: non solo salute ma crescita economica e responsabilità sociale”, organizzato dal Banco di Sardegna Dinamo Sassari e dalla Fondazione Dinamo Sport, salute, sociale: convegno a Sassari



SASSARI - Martedì 19 febbraio, alle 11, nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, si terrà il convegno sul tema “Sport: non solo salute ma crescita economica e responsabilità sociale”, organizzato dal Banco di Sardegna Dinamo Sassari e dalla Fondazione Dinamo. Relatori dell’incontro, che sarà moderato dal direttore de La Nuova Sardegna Antonio Di Rosa, saranno il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, il presidente del club Stefano Sardara, l’amministratore delegato Renato Nicolai ed il coach biancoblu Gianmarco Pozzecco.



Nel corso del convegno, sarà presentata anche l'iniziativa della Dinamo a sostegno della lotta contro il gioco d'azzardo, con la partecipazione di Vittorio Pelligra, professore associato del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università degli studi di Cagliari, che parlerà del tema e mostrerà in anteprima lo spot realizzato dalla società sassarese, in collaborazione con il movimento SlotMob, con protagonisti i giocatori della Dinamo come testimonial di eccezione.