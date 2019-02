Condividi | Red 18:14 Domani sera, la Banda musicale Antonio Dalerci si esibirà al Teatro civico di Alghero. Sarà un´occasione di ascolto e riflessione, per non dimenticare una delle pagine più tristi della storia dell´umanità. Le offerte raccolte saranno un contributo per il futuro dei figli di Michela Fiori Suoni e parole, tra memoria e solidarietà



ALGHERO - Domani, sabato 16 febbraio, alle 20, la Banda musicale Antonio Dalerci, diretta dal maestro Franco Saiu, si esibirà al Teatro civico di Alghero in un “Concerto per la memoria”, dal titolo “Suoni e parole per non dimenticare”. Sarà un'occasione di ascolto e riflessione, per non dimenticare una delle pagine più tristi della storia dell'umanità.



L'ingresso è ad offerta. “Questo evento – fanno sapere dalla sede della Banda Dalerci - sarà dedicato anche a Michela Fiori. Vogliamo contribuire concretamente anche noi nel garantire un futuro ai figli di Michela, pertanto le offerte raccolte saranno devolute a loro”. Commenti ALGHERO - Domani, sabato 16 febbraio, alle 20, la Banda musicale Antonio Dalerci, diretta dal maestro Franco Saiu, si esibirà al Teatro civico di Alghero in un “Concerto per la memoria”, dal titolo “Suoni e parole per non dimenticare”. Sarà un'occasione di ascolto e riflessione, per non dimenticare una delle pagine più tristi della storia dell'umanità.L'ingresso è ad offerta. “Questo evento – fanno sapere dalla sede della Banda Dalerci - sarà dedicato anche a Michela Fiori. Vogliamo contribuire concretamente anche noi nel garantire un futuro ai figli di Michela, pertanto le offerte raccolte saranno devolute a loro”.