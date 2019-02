Condividi | M.P. 14:49 L’amministrazione, riscontrate da subito alcune criticità, aveva chiesto accertamenti all’ufficio tecnico, che si è subito attivato per i controlli e le contestazioni per i lavori di asfalto di via Sassari Asfalti via Sassari: il Comune contesta la ditta



PORTO TORRES – Il Comune di Porto Torres ha avviato le verifiche sulla qualità del lavoro di ripristino dell’asfalto di via Sassari e al corso Vittorio Emanuele. L’amministrazione, riscontrate da subito alcune criticità, aveva chiesto accertamenti all’ufficio tecnico, che si è subito attivato per i controlli e le contestazioni.



I lavori di ripristino delle due importanti vie di Porto Torres erano iniziati il dodici novembre scorso, cominciando dall’ingresso della città provenendo dalla ex strada 131. I mezzi dell’azienda avevano iniziato a lavorare all’altezza del semaforo, all’incrocio con via dei Corbezzoli e via Cellini, e proseguendo poi per tutta via Sassari e fino al corso Vittorio Emanuele, sino all’altezza di piazza Umberto I. L’importo stanziato dall’amministrazione era di circa 500 mila euro e la società aggiudicataria dell’appalto ha vinto con un ribasso d’asta del 28 per cento.



«Abbiamo seguito i lavori con molta attenzione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Derudas – anche perché questo intervento era molto atteso da tutta la città e fondamentale per mettere in sicurezza due arterie strategiche per la viabilità cittadina, purtroppo molto deteriorate e sulle quali non si interveniva in modo radicale da molti anni. Sin dai primi momenti ci siamo resi conto di qualche difetto dell’asfalto. I nostri uffici, attraverso il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori, hanno così eseguito le verifiche di rito e hanno avviato il contradditorio «con la ditta». In particolare per l'assessore Derudas sono presenti delle discontinuità superficiali in alcuni punti della strada, dove il bitume si sta sgretolando. «Le cause possono essere diverse, ma riteniamo che i tratti danneggiati debbano essere nuovamente asfaltati».



«Non possiamo dirci pienamente soddisfatti del lavoro – conclude il sindaco Sean Wheeler – e non sono soddisfatti i cittadini di Porto Torres. Basta transitare in via Sassari per rendersi conto di alcuni fastidiosi avvallamenti del terreno; e in qualche zona sono visibili a occhio nudo, anche da persone certo non esperte, dei difetti nelle giunture tra le diverse porzioni di bitume. Inoltre abbiamo sollecitato l'esecuzione della segnaletica orizzontale. Ne è stata eseguita una parte, ma manca ancora il corso Vittorio Emanuele. In questi giorni di bel tempo possono essere tracciate tutte le strisce pedonali, gli stalli e ogni altro elemento previsto dal codice».